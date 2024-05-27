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"Сокіл" дізнався перших опонентів у Континентальному кубку

Київ, Понеділок 27 травня 2024 17:58
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"Сокіл" дізнався перших опонентів у Континентальному кубку Фото: "Соколята" з чемпіонським титулом 2023/24 (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Київський "Сокіл" отримав перших суперників у Континентальному кубку-2025 після жеребкування Міжнародної федерації хокею з шайбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

Чемпіон України розпочне виступи з другого раунду. Там столичний гранд потрапив до групи C, яка змагатиметься в італійському Больцано 18-20 жовтня.

Суперниками "Сокола" стали словенський "Єсеніце" та господар міні-турніру – "Больцано". Четверта команда квартету визначиться за підсумками першого етапу. На путівку в другий раунд претендують белградська "Црвена Звезда", хорватський "Шишак" і болгарський "Ірбіс".

Торік "Сокіл" завершив виступи в Континентальному кубку після другого раунду. Кияни стартували з перемоги над "Црвеною Звездою", але потім програли литовському "Каунасу" та угорському "Ференцварошу" та фінішували третіми. У наступний етап виходить лише переможець.

Раніше "Сокіл" став чемпіоном України з хокею після розгрому "Кременчука". Підопічні Олега Шафаренка здобули необхідні 4 перемоги в чотирьох поєдинках. Цьогорічний титул став третім поспіль для киян.

До слова, раніше хокейна збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025.

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