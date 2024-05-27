"Сокол" узнал первых оппонентов в Континентальном кубке

Киевский "Сокол" получил первых соперников в Континентальном кубке-2025 после жеребьевки Международной федерации хоккея на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ .

Чемпион Украины начнет выступления со второго раунда. Там столичный гранд попал в группу C, которая сразится в итальянском Больцано 18-20 октября.

Соперниками "Сокола" стали словенский "Есенице" и хозяин мини-турнира – "Больцано". Четвертая команда квартета определится по итогам первого этапа. На путевку во второй раунд претендуют белградская Црвена Звезда, хорватский Шишак и болгарский Ирбис.

В прошлом году "Сокол" завершил выступления в Континентальном кубке после второго раунда. Киевляне стартовали с победы над "Црвеной Звездой", но затем проиграли литовскому "Каунасу" и венгерскому "Ференцварошу" и финишировали третьими. В следующий этап выходит только победитель.

Ранее "Сокол" стал чемпионом Украины по хоккею после разгрома "Кременчуга". Подопечные Олега Шафаренко одержали необходимые 4 победы в четырех поединках. Нынешний титул стал третьим подряд для киевлян.