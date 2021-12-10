"Сохраняет свою актуальность": Макрон о нормандском формате

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность переговоров в нормандском формате по Донбассу. По его словам, он до сих пор сохраняет свою актуальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона во время его совместной пресс-конференции с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я говорил сегодня утром с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы рассмотрим этот вопрос на следующей неделе на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе в среду. Мы будем иметь возможность обсудить, принять новые инициативы. Но нормандский формат сохраняет свою актуальность", - сказал Макрон.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого, в частности, обсудили разблокировку нормандского формата.

Добавим, в НАТО выступили за продолжение переговоров в нормандском формате, особенно на фоне напряженности на украинской границе.

Отметим, ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь, признавать себя стороной конфликта на Донбассе.