Зеленский провел разговор с Макроном. Обсудили разблокирование "Нормандии" и работу ТКГ
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили разблокирование нормандского формата.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter президента Украины.
"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", - отметил Зеленский.
Стороны также, по словам украинского лидера, обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.
"Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - добавил Зеленский.
Напомним, НАТО выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу.
Ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.