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Зеленский провел разговор с Макроном. Обсудили разблокирование "Нормандии" и работу ТКГ

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 14:18
Зеленский провел разговор с Макроном. Обсудили разблокирование "Нормандии" и работу ТКГ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили разблокирование нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter президента Украины.

"Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировании нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги", - отметил Зеленский.

Стороны также, по словам украинского лидера, обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

"Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - добавил Зеленский.

Напомним, НАТО выступает за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский формат и переговорный процесс, отказываясь признавать себя стороной конфликта на Донбассе.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Нормандский формат
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