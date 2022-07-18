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Сохранили оружие и уничтожили врага. Нацгвардейцы показали, как выходили из Северодонецка

Фото: ВСУ при отходе из Северодонецка ликвидировали часть оккупантов (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники во время выхода из Северодонецка сохранили все оружие и боекомплекты, а также уничтожили немало российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию в Facebook.

Нацгвардейцы рассказывают, что, покидая город, пришлось ночью пройти до 10 километров. Бойцы использовали приборы ночного видения и планшеты, чтобы не заблудиться. Из Северодонецка удалось вынести все вооружение, которое затем переправили через реку.

Чтобы вражеские войска не догадались об отходе, украинские военные прикрывались огнем из гранатометов и автоматов. Поэтому нацгвардейцы уничтожили еще около полутора взвода оккупантов.

Напомним, что ВСУ уничтожили во временно оккупированной Кадиевке Луганской области вражеский склад.

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Война России против УкраиныСеверодонецкДонбассНацгвардия