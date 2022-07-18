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Зберегли зброю та знищили ворога. Нацгвардійці показали, як виходили із Сєвєродонецька

Фото: ЗСУ при відході із Сєвєродонецька ліквідували частину окупантів (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники під час виходу із Сєвєродонецька зберегли всю зброю і боєкомплекти, а також знищили чимало російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію в Facebook.

Нацгвардійці розповідають, що, покидаючи місто, довелося вночі пройти до 10 кілометрів. Бійці використовували прилади нічного бачення та планшети, аби не заблукати. З Сєвєродонецька вдалося винести все озброєння, яке потім переправили через річку.

Щоб ворожі війська не здогадалися про відхід, українські військові прикривались вогнем з гранатометів та автоматів. Тому нацгвардійці знищили ще близько півтора взводу окупантів.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили у тимчасово окупованій Кадіївці Луганській області ворожий склад.

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Війна Росії проти УкраїниСєвєродонецькДонбасНацгвардія