ВСУ уничтожили очередной склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области (видео)
Вооруженные силы Украины уничтожили еще один склад боеприпасов и ГСМ в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Параллельно с возгоранием "состава селитры и гуманитарки" в Новой Каховке, во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание "не состава БК и ГСМ". Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно заметить пожар и услышать звуки разрывов, скорее всего, свидетельствующих о детонации боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты потеряли несколько складов и командный центр. ВСУ ударили в глубокий тыл Луганской области.
Как известно, Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили по меньшей мере 14 крупных военных баз и складов вооружений в тылу российских войск. Удары наносились на расстояние от 5 до 75 км от фронта.
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