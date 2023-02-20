Сьогоднішній візит Байдену до України найважливіший за всю історію відносин, - Зеленський

"Цей перший за 15 років візит президента США до України - найважливіший за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період - найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу та свободу всіх європейців, усіх людей вільного світу", - сказав Зеленський.

За його словами, він провів "змістовні переговори" з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України.

"Обговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну", - заявив Зеленський, наголосивши, що "російські спроби реваншу не матиме шансу".

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент США Джо Байден. Він з Володимиром Зеленським вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотки.

Крім того, Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.

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