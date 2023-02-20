Сегодняшний визит Байдена в Украину самый важный за всю историю отношений, - Зеленский

"Этот первый за 15 лет визит президента США в Украину - самый важный за всю историю украино-американских отношений. Именно в этот период, потому что этот период - самый сложный период, когда наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира", - сказал Зеленский.

По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимыми в укреплении оборонных возможностей Украины.

"Обсудили также вопрос дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину",- заявил Зеленский, подчеркнув, что у "российских попыток реванша не будет шанса".

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. Он с Владимиром Зеленским почтил память Героев Небесной Сотки.

Кроме того, Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн долларов.

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