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Сьогоднішній обстріл Краматорська: названо наслідки ракетного удару

Фото: окупанти обстріляли Краматорськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську. В результаті дві ракети РФ потрапили до міської промзони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Сьогодні дві ворожі ракети вдарили по промисловій зоні Краматорська. Без постраждалих, але є руйнування", - написав він.

При цьому він додав, що ударною хвилею частково вибиті вікна у багатоквартирному будинку.

Нагадаємо, сьогодні у Краматорську пролунали вибухи.

Додамо, що 12 лютого у Краматорську також було чути звуки вибухів.

Крім того, окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську.

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КраматорськВійна Росії проти України