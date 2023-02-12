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В Краматорську чути звуки вибухів

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Краматорськ, Неділя 12 лютого 2023 22:48
В Краматорську чути звуки вибухів Фото: в Краматорську чути звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 лютого, в Краматорську було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За даними очевидців, сьогодні близько 22:40 в Краматорську Донецької області пролунали вибухи.

Тривога в місті під час вибухів оголошена не була. Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, сьогодні, росіяни вчетверте за тиждень запустили "Шахеди".

Також ми писали, що окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську.

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Краматорськ Донецька область Війна Росії проти України
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