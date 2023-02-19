Сегодняшний обстрел Краматорска: названы последствия ракетного удара

"Сегодня две вражеские ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска. Без пострадавших, но есть разрушения", - написал он.

При этом он добавил, что ударной волной частично выбиты окна в многоквартирном доме.

Напомним, сегодня в Краматорске прогремели взрывы.

Добавим, что 12 февраля в Краматорске также были слышны звуки взрывов.

Кроме того, оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске.

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