Хочуть звинуватити Україну. В Росії заявили про можливий обстріл лікарень Краматорська
Російські спецслужби планують провокації і місті Краматорськ і хочуть звинувати у цьому Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.
Як заявила влада країни-окупанта, провокація нібито планується у медичних закладах. Мова йде про підрив будівель місцевих наркологічного та онкологічного диспансерів, а також першої міської лікарні. З них нібито евакуйовано всіх працівників.
Відзначимо, що всі вказані будівлі знаходяться в одному районі міста - Новий світ.
"Персонал медустанов Краматорська, де планується провокація, наразі евакуйовано, співробітників переведено на віддалений формат роботи", сказано в повідомленні.
Окупанти заявляють, що до Краматорська прибули журналісти західних ЗМІ, які надалі будуть висвітлювати провокацію.
Нагадаємо, 1 лютого російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру". Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.
Травми отримали 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Двох вдалося врятувати.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.
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