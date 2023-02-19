Сьогоднішній обстріл Краматорська: названо наслідки ракетного удару
У неділю, 19 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську. В результаті дві ракети РФ потрапили до міської промзони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.
"Сьогодні дві ворожі ракети вдарили по промисловій зоні Краматорська. Без постраждалих, але є руйнування", - написав він.
При цьому він додав, що ударною хвилею частково вибиті вікна у багатоквартирному будинку.
Нагадаємо, сьогодні у Краматорську пролунали вибухи.
Додамо, що 12 лютого у Краматорську також було чути звуки вибухів.
Крім того, окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську.
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