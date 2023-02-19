ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сьогоднішній обстріл Краматорська: названо наслідки ракетного удару

Новость на русском →
Краматорськ, Неділя 19 лютого 2023 20:51
Сьогоднішній обстріл Краматорська: названо наслідки ракетного удару Фото: окупанти обстріляли Краматорськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 19 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську. В результаті дві ракети РФ потрапили до міської промзони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Сьогодні дві ворожі ракети вдарили по промисловій зоні Краматорська. Без постраждалих, але є руйнування", - написав він.

При цьому він додав, що ударною хвилею частково вибиті вікна у багатоквартирному будинку.

Нагадаємо, сьогодні у Краматорську пролунали вибухи.

Додамо, що 12 лютого у Краматорську також було чути звуки вибухів.

Крім того, окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде