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Сегодняшний обстрел Краматорска: названы последствия ракетного удара

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Краматорск, Воскресенье 19 февраля 2023 20:51
Сегодняшний обстрел Краматорска: названы последствия ракетного удара Фото: оккупанты обстреляли Краматорск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 19 февраля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате две ракеты РФ попали в городскую промзону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Сегодня две вражеские ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска. Без пострадавших, но есть разрушения", - написал он.

При этом он добавил, что ударной волной частично выбиты окна в многоквартирном доме.

Напомним, сегодня в Краматорске прогремели взрывы.

Добавим, что 12 февраля в Краматорске также были слышны звуки взрывов.

Кроме того, оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске.

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