Сьогодні вшановують "теплого" Миколая: як рятували мощі чудотворця

Сьогодні, 9 травня, віряни вшановують день перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая. У народі це свято називають також "теплий", "весняний" або "літній" Миколай.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПЦУ у Facebook.
Більшість українців звикли, що день святого Миколая за новоюліанським церковним календарем відзначають взимку - 6 грудня.
Саме в цей день святитель Миколай Чудотворець завершив земне життя та розпочав свій шлях у вічності.
Проте у народі існує також традиція відзначати день "теплого", "весняного" або "літнього" Миколая, який у ПЦУ згадується як день перенесення мощів святителя і чудотворця з Мир Лікійських у місто Барі.
Така народна назва свята пов'язана саме з календарною датою. Тобто і взимку, і навесні вшановують того ж самого святителя, одного з найбільш шанованих святих усіх християн - Миколая Чудотворця.
У ПЦУ розповіли, що 9 травня - це дата перенесення святих мощей Миколая зі Сходу на Захід:
"Ця подія відбулася у 1087 році, але й донині ми її вшановуємо", - нагадали вірянам.
Українцям нагадали, що святитель Миколай понад чверть століття був архієпископом Мир Лікійських. Саме там він:
У ПЦУ уточнили, що тіло великого святителя та чудотворця Миколая спочивало в Мирах Лікійських майже 700 років.
Пізніше до Мир Лікійських "прийшли з руйнівними набігами кочівники та народи мусульманські" - завоювавши майже всі міста Малої Азії та зруйнувавши Мири.
"Як свідчить Передання, одному пресвітеру з італійського міста Барі... уві сні явився святий Миколай і заповів забрати його тіло зі спустошеного міста Мири та перенести до міста Барі", - розповіли у ПЦУ.
Пресвітер поділився таким видінням зі своєю громадою та невдовзі її представники трьома кораблями вирушили до Мир:
"Вирушили вони з міста Мири 11 квітня, а 9 травня, у неділю ввечері, прибули до міста Барі", - уточнили в ПЦУ.
Передання оповідає, що в Барі мощі Миколая "з радістю та великими почестями зустріли жителі міста", вийшовши назустріч "зі свічками й фіміамом (ладаном)".
Поклали мощі святителя Миколая у церкві Іоана Предтечі, біля моря.
"Багато чудес і зцілень звершувалося біля цих святих мощей. Невдовзі вдячні містяни побудували нову церкву на честь святого Миколая", - розповіли у ПЦУ.
На третій рік після перенесення мощей святителя з Мир Лікійських до міста Барі приїхав Римський папа Урбан зі своїми єпископами. Вони:
"Перенесли до того храму вони і гріб святителя, в якому перевозили мощі святого. В той день відбулося велике святкування та прославлення святого Миколая Чудотворця, була роздана щедра милостиня всім потребуючим", - додали у ПЦУ.
Зазначається, що саме на спогад давніх подій Свята Церква щорічно 9 травня згадує Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Барі.
"До речі, місто Барі (грец. Βάριον) нині теж є портом на півдні Італії. Це місто дало ім'я українському місту Бар, що на Вінничині. Покровитель італійського Барі - святий Миколай, мощі якого донині зберігаються у місцевій базиліці святого Миколая з 1087 року - вже понад 9 століть", - підсумували у ПЦУ.
Сьогодні, 9 травня, у день спогаду перенесення мощів святителя Миколая в місто Барі (з нагоди престольного свята та ювілею Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря) Предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній очолює Божественну літургію.
Доєднатись до спільної молитви віряни можуть віддалено - завдяки онлайн-трансляції.
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