Сегодня чествуют "теплого" Николая: как спасали мощи чудотворца

Сегодня, 9 мая, верующие чтят день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. В народе этот праздник называют также "теплый", "весенний" или "летний" Николай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
Большинство украинцев привыкли, что день святого Николая по новоюлианскому церковному календарю отмечают зимой - 6 декабря.
Именно в этот день святитель Николай Чудотворец завершил земную жизнь и начал свой путь в вечности.
Однако в народе существует также традиция отмечать день "теплого", "весеннего" или "летнего" Николая, который в ПЦУ упоминается как день перенесения мощей святителя и чудотворца из Мир Ликийских в город Бари.
Такое народное название праздника связано именно с календарной датой. То есть и зимой, и весной почитают того же самого святителя, одного из самых почитаемых святых всех христиан - Николая Чудотворца.
В ПЦУ рассказали, что 9 мая - это дата перенесения святых мощей Николая с Востока на Запад:
"Это событие произошло в 1087 году, но и по сей день мы его чтим", - напомнили верующим.
Украинцам напомнили, что святитель Николай более четверти века был архиепископом Мир Ликийских. Именно там он:
В ПЦУ уточнили, что тело великого святителя и чудотворца Николая покоилось в Мирах Ликийских почти 700 лет.
Позже в Миры Ликийские "пришли с разрушительными набегами кочевники и народы мусульманские" - завоевав почти все города Малой Азии и разрушив Миры.
"Как гласит Предание, одному пресвитеру из итальянского города Бари... во сне явился святой Николай и завещал забрать его тело из опустошенного города Миры и перенести в город Бари", - рассказали в ПЦУ.
Пресвитер поделился таким видением со своей общиной и вскоре ее представители тремя кораблями отправились в Миры:
"Отправились они из города Миры 11 апреля, а 9 мая, в воскресенье вечером, прибыли в город Бари", - уточнили в ПЦУ.
Предание повествует, что в Бари мощи Николая "с радостью и большими почестями встретили жители города", выйдя навстречу "со свечами и фимиамом (ладаном)".
Положили мощи святителя Николая в церкви Иоанна Предтечи, у моря.
"Много чудес и исцелений совершалось у этих святых мощей. Вскоре благодарные горожане построили новую церковь в честь святого Николая", - рассказали в ПЦУ.
На третий год после перенесения мощей святителя из Мир Ликийских в город Бари приехал Римский папа Урбан со своими епископами. Они:
"Перенесли в тот храм они и гроб святителя, в котором перевозили мощи святого. В тот день состоялось большое празднование и прославление святого Николая Чудотворца, была роздана щедрая милостыня всем нуждающимся", - добавили в ПЦУ.
Отмечается, что именно в память давних событий Святая Церковь ежегодно 9 мая вспоминает Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в город Бари.
"Кстати, город Бари (греч. Βάριον) ныне тоже является портом на юге Италии. Этот город дал имя украинскому городу Бар, что в Винницкой области. Покровитель итальянского Бари - святой Николай, мощи которого по сей день хранятся в местной базилике святого Николая с 1087 года - уже более 9 веков", - подытожили в ПЦУ.
Сегодня, 9 мая, в день воспоминания перенесения мощей святителя Николая в город Бари (по случаю престольного праздника и юбилея Жидычинского Свято-Николаевского монастыря) Предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавляет Божественную литургию.
Присоединиться к общей молитве верующие могут удаленно - благодаря онлайн-трансляции.
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