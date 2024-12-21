За сьогодні ворог здійснив 32 спроби штурму в Курській області, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00, 21 грудня, на фронті від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Лише в Курській області області ворог здійснив 32 спроби штурму, бої ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі зазначили, що росіяни продовжують руйнувати українська міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Зокрема, сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню постраждали громади населених пунктів:

Леонівка та Гай Чернігівської області;

Порозок та Бачівськ Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів, неподалік Козачої Лопані іде бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Петропавлівки, отримали відсіч.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Дев’ять боїв ще тривають. Ворог завдав авіаударів по Іванівці та Ямполівці КАБами, некерованими ракетами вдарив по населеному пункту Надія. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника. П’ять керованих авіабомб ворог скинув на Сіверськ.

На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами по Марковому, Костянтинівці та Часовому Яру. Українські захисники відбивають дві ворожі атаки в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк та Дружба. Ворог активно застосовує авіацію. По Романівці та Катеринівці завдав ударів КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, вісім боєзіткнень – ще тривають. Олександропіль, Покровськ, Лисівка, Сухий Яр, Удачне та Звірове опинились під ударами російських авіабомб.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала дев’ять разів поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось 26 ворожих атак неподалік Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Найбільш активний ворог в районі Костянтинопольського, де відбулось 14 боєзіткнень. Три бої ще тривають. Агресор завдав авіаудару по Темирівці, скинувши КАБ.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток. Одне боєзіткнення триває.

В Курській області українські захисники відбивають 19 атак противника, загалом за сьогодні загарбник здійснив 32 штурми позицій наших військ.

На решті напрямків - без особливих змін.