Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб

За останню добу, з 20 на 21 грудня, Росія втратила на фронті 1860 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків, 32 артсистеми та 98 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір, 20 грудня, на фронті від початку доби було зафіксовано 191 бій.

З них 50 відбулися лише в Курській області. Також, за даними Генштабу, ворог в цей день інтенсивно атакував на Покровському напрямку.

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