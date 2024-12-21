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Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб

Субота 21 грудня 2024 08:10
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Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб Фото: втрати росіян з 2022 року перевищили 772 тисячі військових (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 20 на 21 грудня, Росія втратила на фронті 1860 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків, 32 артсистеми та 98 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 772 280 (+1860) осіб ліквідовано;
  • танків - 9594 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 841 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 21 252 (+32) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1027 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 685 (+85) од.;
  • крилатих ракет - 2947 (+4) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31 891 (+98) од.;
  • спеціальної техніки - 3662 од.

Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір, 20 грудня, на фронті від початку доби було зафіксовано 191 бій.

З них 50 відбулися лише в Курській області. Також, за даними Генштабу, ворог в цей день інтенсивно атакував на Покровському напрямку.

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Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
Росіяни втратили за добу майже 1900 солдатів та купу техніки, - Генштаб
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