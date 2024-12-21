За сегодня враг совершил 32 попытки штурма в Курской области, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00, 21 декабря, на фронте с начала суток произошло 110 боевых столкновений. Только в Курской области области враг совершил 32 попытки штурма, бои еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что россияне продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В частности, сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня пострадали общины населенных пунктов:

Леонивка и Гай Черниговской области;

Порозок и Бачевск Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений, неподалеку Казачьей Лопани идет бой.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Петропавловки, получили отпор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи Зеленого Гая, Грековки, Тернов и Ивановки. Девять боев еще продолжаются. Враг нанес авиаудары по Ивановке и Ямполовке КАБами, неуправляемыми ракетами ударил по населенному пункту Надежда. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении. С начала суток здесь состоялось два безрезультатных штурма противника. Пять управляемых авиабомб враг сбросил на Северск.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Марковому, Константиновке и Часовому Яру. Украинские защитники отражают две вражеские атаки в направлении Ступочек.

На Торецком направлении агрессор четыре раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Дружба. Враг активно применяет авиацию. По Романовке и Катериновке нанес удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили семь атак противника, восемь боестолкновений - еще продолжаются. Александрополь, Покровск, Лисовка, Сухой Яр, Удачное и Зверево оказались под ударами российских авиабомб.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала девять раз вблизи Старых Тернов, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось 26 вражеских атак неподалеку Успеновки, Янтарного, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного. Наиболее активен враг в районе Константинопольского, где состоялось 14 боестолкновений. Три боя еще продолжаются. Агрессор нанес авиаудар по Темировке, сбросив КАБ.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Пятихаток. Одно боестолкновение продолжается.

В Курской области украинские защитники отражают 19 атак противника, всего за сегодня захватчик совершил 32 штурма позиций наших войск.

На остальных направлениях - без особых изменений.