UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сьогодні Великдень в Україні: синоптики дали прогноз на свято

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 квітня, на Великдень, в Україні буде тепло. В частині західних регіонів очікуються дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.
Погода в Україні 20 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Після Великодня в Україну прийде похолодання

Тепла погода, яка панує в Україні на Великдень, 20 квітня, протримається близько тижня. За словами синоптиків, найближчими днями у більшості регіонів утримається суха погода завдяки впливу зони підвищеного тиску.

Однак із 25 по 28 квітня очікується поступове похолодання в Україні, яке почнеться із західних областей та охопить інші частини країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрВеликденьПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день