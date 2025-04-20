Сьогодні Великдень в Україні: синоптики дали прогноз на свято

Після Великодня в Україну прийде похолодання

Тепла погода, яка панує в Україні на Великдень, 20 квітня, протримається близько тижня. За словами синоптиків, найближчими днями у більшості регіонів утримається суха погода завдяки впливу зони підвищеного тиску.

Однак із 25 по 28 квітня очікується поступове похолодання в Україні, яке почнеться із західних областей та охопить інші частини країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.