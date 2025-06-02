Сьогодні в Україні задощить. Де очікуються опади
Сьогодні, 2 червня, в Україні дощитиме. При цьому опади ймовірні не у всіх областях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.
Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с; на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Погода в Україні 2 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в червні в Україні
Синоптики дали прогноз на червень 2025 року. Так, середня місячна температура передбачається 19-23°, в гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.
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