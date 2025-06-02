Сегодня в Украине задождит. Где ожидаются осадки

Сегодня, 2 июня, в Украине будет идти дождь. При этом осадки вероятны не во всех областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Переменная облачность. Ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с; на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 18-23°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Без осадков, лишь днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.



Погода в Украине 2 июня (facebook.com/UkrHMC)