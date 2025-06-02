Сегодня в Украине задождит. Где ожидаются осадки
Сегодня, 2 июня, в Украине будет идти дождь. При этом осадки вероятны не во всех областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с; на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 18-23°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность. Без осадков, лишь днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.
Погода в Украине 2 июня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в июне в Украине
Синоптики дали прогноз на июнь 2025 года. Так, средняя месячная температура ожидается 19-23°, в горных районах 15-16°, что на 1,5-2° выше нормы.
Месячное количество осадков ожидается 45-82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-152 мм, что в пределах (80-120%) нормы.
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