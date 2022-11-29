UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сьогодні в Україні очікуються сніг та дощі: синоптики назвали регіони

Фото: синоптики дали прогноз погоди на вівторок, 29 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 29 листопада в Україні буде хмарно. На частині території очікуються сніг та дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Ожеледиця

вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер

східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура

протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).

Як повідомлялось, у четвер, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градуса, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 2 вересня - на два тижні раніше строку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день