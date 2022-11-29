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Сегодня в Украине ожидаются снег и дожди: синоптики назвали регионы

Фото: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 29 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 29 ноября, в Украине будет облачно. На части территории ожидаются снег и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Гололедица

утром в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер

восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура

в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем в южной части, Закарпатье и Крыму 4-9° тепла).

Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.

Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 2 сентября - на две недели раньше срока.

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