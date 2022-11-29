Сегодня в Украине ожидаются снег и дожди: синоптики назвали регионы

"В большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Гололедица

утром в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер

восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура

в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем в южной части, Закарпатье и Крыму 4-9° тепла).