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Сьогодні в Україні очікуються сніг та дощі: синоптики назвали регіони

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 07:00
Сьогодні в Україні очікуються сніг та дощі: синоптики назвали регіони Фото: синоптики дали прогноз погоди на вівторок, 29 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 29 листопада в Україні буде хмарно. На частині території очікуються сніг та дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У більшості північних, центральних, Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Ожеледиця

вранці у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер

східний, 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура

протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8° морозу, вдень у південній частині, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла).

Як повідомлялось, у четвер, 17 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до мінус 1,2 градуса, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 6 квітня.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 2 вересня - на два тижні раніше строку.

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