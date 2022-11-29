Сегодня в Украине ожидаются снег и дожди: синоптики назвали регионы
Во вторник, 29 ноября, в Украине будет облачно. На части территории ожидаются снег и дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В большинстве северных, центральных, Хмельницкой и Одесской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Гололедица
утром в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер
восточный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура
в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных областях и в Карпатском регионе 3-8° мороза, днем в южной части, Закарпатье и Крыму 4-9° тепла).
Как сообщалось, в четверг, 17 ноября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до минус 1,2 градуса, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 6 апреля.
Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 2 сентября - на две недели раньше срока.
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