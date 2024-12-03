"Сьогодні для України настав фергі-тайм". Єрмак розповів про спортивну дипломатію

Під час міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії" у Києві Єрмак закликав спортсменів стати амбасадорами української сили, духу та єдності на світовій арені.

У своїй промові Єрмак провів паралель із легендарним тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, який, власне, і запровадив концепцію "фергі-тайм", коли у вирішальні хвилини наприкінці гри його команда демонструвала максимальну концентрацію, волю до перемоги та здобувала успіх навіть у найскладніших умовах.

"Спорт є універсальною мовою світу, і це не лише про перемоги на полі чи майданчику - це про цінності, які ми з вами несемо у світ", - зазначив Єрмак.

За його словами, сьогодні для України настав саме цей "фергі-тайм". Також він додав, що зараз кожен український спортсмен є дипломатом, який представляє на міжнародній арені не лише спортивні здобутки, але й дух нації, яка бореться за мир і справедливість.

Єрмак подякував спортсменам за їхню самовідданість і закликав їх використовувати свою платформу для популяризації України та її прагнення до перемоги.

"Разом ми переможемо. "Фергі-тайм" починається", - наголосив він.