"Сегодня для Украины наступил ферги-тайм". Ермак рассказал о спортивной дипломатии

Сегодня для Украины наступил так называемый "ферги-тайм". Этим термином в футболе называют решающие голы в компенсированное (добавленное) время в конце матчей, благодаря которым команда одерживает победу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
В ходе международного форума "Сила спортивной дипломатии" в Киеве Ермак призвал спортсменов стать послами украинской силы, духа и единства на мировой арене.
В своей речи Ермак провел параллель с легендарным тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, который, собственно, и ввел концепцию "ферги-тайм", когда в решающие минуты в конце игры его команда демонстрировала максимальную концентрацию, волю к победе и преуспевала даже в самых сложных условиях.
"Спорт является универсальным языком мира, и это не только о победах на поле или площадке - это ценности, которые мы с вами несем в мир", - отметил Ермак.
По его словам, сегодня для Украины наступил именно этот "ферги-тайм". Также он добавил, что сейчас каждый украинский спортсмен является дипломатом, представляющим на международной арене не только спортивные достижения, но и дух борющейся за мир и справедливость нации.
Ермак поблагодарил спортсменов за их самоотверженность и призвал их использовать свою платформу для популяризации Украины и ее стремления к победе.
"Вместе мы победим. "Ферги-тайм" начинается", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня Министерство иностранных дел заявило, что Украина официально не будет принимать альтернативы членства в НАТО и отказывается от каких-либо предложений вместо него.
Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Трампа об угрозах возможных уступок РФ со стороны Украины.
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