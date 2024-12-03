"Сегодня для Украины наступил ферги-тайм". Ермак рассказал о спортивной дипломатии

В ходе международного форума "Сила спортивной дипломатии" в Киеве Ермак призвал спортсменов стать послами украинской силы, духа и единства на мировой арене.

В своей речи Ермак провел параллель с легендарным тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, который, собственно, и ввел концепцию "ферги-тайм", когда в решающие минуты в конце игры его команда демонстрировала максимальную концентрацию, волю к победе и преуспевала даже в самых сложных условиях.

"Спорт является универсальным языком мира, и это не только о победах на поле или площадке - это ценности, которые мы с вами несем в мир", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня для Украины наступил именно этот "ферги-тайм". Также он добавил, что сейчас каждый украинский спортсмен является дипломатом, представляющим на международной арене не только спортивные достижения, но и дух борющейся за мир и справедливость нации.

Ермак поблагодарил спортсменов за их самоотверженность и призвал их использовать свою платформу для популяризации Украины и ее стремления к победе.

"Вместе мы победим. "Ферги-тайм" начинается", - подчеркнул он.