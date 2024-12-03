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"Сьогодні для України настав фергі-тайм". Єрмак розповів про спортивну дипломатію

Вівторок 03 грудня 2024 14:24
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"Сьогодні для України настав фергі-тайм". Єрмак розповів про спортивну дипломатію Фото: керівник ОП Андрій Єрмак заявив про початок "фергі-тайм" для України (t.me ermaka2022)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні для України настав так званий "фергі-тайм". Цим терміном у футболі називають вирішальні голи в компенсований (доданий) час наприкінці матчів, завдяки яким команда здобуває перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Під час міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії" у Києві Єрмак закликав спортсменів стати амбасадорами української сили, духу та єдності на світовій арені.

У своїй промові Єрмак провів паралель із легендарним тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, який, власне, і запровадив концепцію "фергі-тайм", коли у вирішальні хвилини наприкінці гри його команда демонструвала максимальну концентрацію, волю до перемоги та здобувала успіх навіть у найскладніших умовах.

"Спорт є універсальною мовою світу, і це не лише про перемоги на полі чи майданчику - це про цінності, які ми з вами несемо у світ", - зазначив Єрмак.

За його словами, сьогодні для України настав саме цей "фергі-тайм". Також він додав, що зараз кожен український спортсмен є дипломатом, який представляє на міжнародній арені не лише спортивні здобутки, але й дух нації, яка бореться за мир і справедливість.

Єрмак подякував спортсменам за їхню самовідданість і закликав їх використовувати свою платформу для популяризації України та її прагнення до перемоги.

"Разом ми переможемо. "Фергі-тайм" починається", - наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні Міністерство закордонних справ заявило, що Україна офіційно не прийматиме альтернативи членства в НАТО та відмовляється від будь-яких пропозицій замість нього.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Трампа про загрози від можливих поступок РФ з боку України.

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