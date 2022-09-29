Сьогодні трапились ще два вибухи поблизу Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

У четвер, 29 вересня, біля Запорізької АЕС трапились ще два вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.
"Сьогодні присутні на Запорізькій АЕС в Україні експерти МАГАТЕ були проінформовані про ще 2 вибухи мін за межами огородження станції", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість вибухів цього тижня досягла вже п'яти.
"Серйозних пошкоджень немає, однак буде проведено розслідування", - додали в МАГАТЕ.
Нагадаємо, що вчора тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС.
Сьогодні "Енергоатом" спростував повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС.
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