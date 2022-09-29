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Сьогодні трапились ще два вибухи поблизу Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Фото: Сьогодні трапились ще два вибухи поблизу Запорізької АЕС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 29 вересня, біля Запорізької АЕС трапились ще два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Сьогодні присутні на Запорізькій АЕС в Україні експерти МАГАТЕ були проінформовані про ще 2 вибухи мін за межами огородження станції", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість вибухів цього тижня досягла вже п'яти.

"Серйозних пошкоджень немає, однак буде проведено розслідування", - додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо, що вчора тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС.

Сьогодні "Енергоатом" спростував повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС.

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