Сегодня произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

В четверг, 29 сентября, возле Запорожской АЭС произошло еще два взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
"Сегодня присутствующие на Запорожской АЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще двух взрывах мин за пределами ограждения станции", - говорится в сообщении.
Общее количество взрывов на этой неделе достигло уже пяти.
"Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование", - добавили в МАГАТЭ.
Напомним, что вчера животные спровоцировали три взрыва противопехотных мин вблизи Запорожской АЭС.
Сегодня "Энергоатом" опроверг сообщения о пожаре на Запорожской АЭС.
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