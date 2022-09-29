Сегодня произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС, - МАГАТЭ

В четверг, 29 сентября, возле Запорожской АЭС произошло еще два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

"Сегодня присутствующие на Запорожской АЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще двух взрывах мин за пределами ограждения станции", - говорится в сообщении.

Общее количество взрывов на этой неделе достигло уже пяти.

"Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование", - добавили в МАГАТЭ.