Сьогодні стартує Нобелівський тиждень: що потрібно знати

Дати вручення Нобелівської премії

Лауреатів Нобелівської премії традиційно оголошують на початку жовтня. Цього року імена переможців у 6 категоріях стануть відомими:

Фізіологія чи медицина – 3 жовтня об 11:30 за Центральноєвропейським часом;

– 3 жовтня об 11:30 за Центральноєвропейським часом; Фізика – 4 жовтня об 11:45;

– 4 жовтня об 11:45; Хімія – 5 жовтня об 11:45;

– 5 жовтня об 11:45; Література – ​​6 жовтня о 13:00;

– ​​6 жовтня о 13:00; Премія миру – 7 жовтня об 11:00;

– 7 жовтня об 11:00; Економіка – 10 жовтня об 11:45.

Перша церемонія після пандемії COVID-19

Переможець у кожній номінації отримає Нобелівську медаль та диплом, а також грошову винагороду.

Після дворічної перерви через пандемію коронавірусу вручення нагород відбудеться 10 грудня у столиці Швеції. Нобелівський фонд запросить лауреатів 2022, 2021 та 2020 років. Планується офіційна церемонія у Стокгольмському концертному залі та банкет у міській ратуші.

Премію миру вручають окремо у Норвегії. Голова Норвезького Нобелівського комітету нагороджує лауреата у ратуші Осло.

Зеленський серед номінантів?

На тлі повномасштабної агресії РФ проти України президента Зеленського та український народ запропонували висунути на премію миру.

У березні європейські політики звернулися до Нобелівського комітету з проханням продовжити термін реєстрації, який минув 31 січня, щоб внести нових кандидатів.

Хоча за статутом премії імена номінантів офіційно не оголошують, букмекери приймають ставки на найімовірніших її претендентів. Лідируючі позиції в списках букмекерів займають Володимир Зеленський і видання The Kyiv Independent.

У президента України відреагували на можливість отримання премії. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, нагородження означатиме, що Зеленський "взяв на себе повну відповідальність у найнебезпечніший момент".

"Це також буде премія для українського народу, який сьогодні платить високу ціну за право жити без війни", - заявив Подоляк.

Що відомо про інших кандидатів Нобелівської премії миру

Нобелівський комітет повідомляє, що у 2022 році на премію висунуто 343 кандидати, з них 251 особа та 92 організації.

Інститут дослідження проблем світу (PRIO) щорічно дає свій прогноз щодо претендентів на нагороду. За словами глави PRIO Хенріка Урдала, Нобелівська премія цього року може засудити війну в Україні та привернути увагу до проблем клімату.

Водночас він вважає, що нагородний орган може бути "обережним" у визнанні Зеленського лауреатом Нобелівської премії миру.

До шорт-листу кандидатів на думку директора PRIO увійшли:

опозиціонери правлячих режимів Росії та Білорусі – Олексій Навальний та Світлана Тихановська ;

; Міжнародний суд ООН у Гаазі;

у Гаазі; борець із релігійним екстремізмом Харш Мандер ;

; активіст руху за припинення репресій щодо уйгурського населення Китаю Ільхам Тохті , лідери продемократичного руху в Гонконгу Агнес Чоу Тінг і Натан Лоу Квун-чунг ;

, лідери продемократичного руху в Гонконгу і ; Група аналізу даних про порушення прав людини (HRDAG) та Центр прикладних ненасильницьких дій та стратегій (CANVAS).

Варто зазначити, що глава PRIO висловлює свою думку про найбільш гідних потенційних лауреатів, але не має відношення до Нобелівського інституту чи Норвезького Нобелівського комітету.

Ставки на переможців Нобелівської премії миру 2022 (скриншот nicerodds.co.uk)

Згідно з опитуванням Reuters, на премію миру цього року можуть бути номіновані борці зі зміною клімату: екоактивістка Грета Тунберг, британський телеведучий Девід Аттенборо, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе, рух Fridays for Future.

Іншими потенційними лауреатами є міжнародні організації, такі як Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН), ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Хто ще претендує на Нобелівську премію

Через заборону розголошення списку кандидатів інформації про претендентів на нагороду не багато. До того ж імена вчених часто невідомі широкому загалу.

Крім премії миру, найбільш обговорюваною є номінація на Нобелівку серед письменників.

У галузі літератури цього року букмекери прогнозують найвищу позицію французькому письменнику Мішелю Уельбеку. За ним слідують кенійський письменник Нгугі Ва Тхіонго і Салман Рушді, на якого в серпні було скоєно замах.

До списку номінантів також входять Стівен Кінг, Харукі Муракамі, Маргарет Етвуд.

Прогнози букмекерів на переможця Нобелівської премії з літератури (скриншот nicerodds.co.uk)

Зазначимо, що на Нобелівську премію з літератури може претендувати Сергій Жадан. Комітет літературознавчих наук польської Академії наук висунув відомого українського письменника на здобуття нагороди.