Сегодня стартует Нобелевская неделя: что нужно знать

Даты вручения Нобелевской премии

Лауреатов Нобелевской премии традиционно объявляют в начале октября. В этом году имена победителей в 6 категориях станут известны:

Физиология или медицина - 3 октября в 11:30 по Центральноевропейскому времени;

- 3 октября в 11:30 по Центральноевропейскому времени; Физика - 4 октября в 11:45;

- 4 октября в 11:45; Химия - 5 октября в 11:45;

- 5 октября в 11:45; Литература - 6 октября в 13:00;

- 6 октября в 13:00; Премия мира - 7 октября в 11:00;

- 7 октября в 11:00; Экономика - 10 октября в 11:45.

Первая церемония после пандемии COVID-19

Победитель в каждой номинации получит Нобелевскую медаль и диплом, а также денежное вознаграждение.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса вручение наград пройдет 10 декабря в столице Швеции. Нобелевский фонд пригласит лауреатов 2022, 2021 и 2020 годов. Планируется официальная церемония в Стокгольмском концертном зале и банкет в городской ратуше.

Премию мира вручают отдельно в Норвегии. Председатель Норвежского Нобелевского комитета награждает лауреата в ратуше Осло.

Зеленский среди номинантов?

На фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины президента Зеленского и украинский народ предложили выдвинуть на премию мира.

В марте европейские политики обратились в Нобелевский комитет с просьбой продлить срок регистрации, который истек 31 января, чтобы внести новых кандидатов.

Хотя по уставу премии имена номинантов официально не оглашают, букмекеры принимают ставки на наиболее вероятных ее претендентов. Лидирующие позиции в списках букмекеров на данный момент занимают Владимир Зеленский и издание The Kyiv Independent.

У президента Украины отреагировали на возможность получения премии. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, награждение будет означать, что Зеленский "взял на себя полную ответственность в самый опасный момент".

"Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит высокую цену за право жить без войны", - заявил Подоляк.

Что известно о других кандидата Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет сообщает, что в 2022 году на премию выдвинуты 343 кандидата, из них 251 физическое лицо и 92 организации.

Институт исследования проблем мира (PRIO) ежегодно дает свой прогноз относительно соискателей награды. По словам главы PRIO Хенрика Урдала, Нобелевская премия в этом году может осудить войну в Украине и привлечь внимание к проблемам климата.

При этом он считает, что наградный орган может быть "осторожным" в признании Зеленского лауреатом Нобелевской премии мира.

В шорт-лист соискателей по мнению директора PRIO вошли:

оппозиционеры правящих режимов России и Беларуси - Алексей Навальный и Светлана Тихановская ;

; Международный суд ООН в Гааге;

в Гааге; борец с религиозным экстремизмом Харш Мандер ;

; активист движения за прекращение репрессий в отношении уйгурского населения Китая Ильхам Тохти , лидеры продемократического движения в Гонконге Агнес Чоу Тинг и Натан Лоу Квун-чунг ;

, лидеры продемократического движения в Гонконге ; Группа анализа данных о нарушении прав человека (HRDAG) и Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) .

Стоит отметить, что глава PRIO высказывает свое мнение о наиболее достойных потенциальных лауреатах, но не имеет отношения к Нобелевскому институту или Норвежскому Нобелевскому комитету.

Ставки на победителей Нобелевской премии мира 2022 (скриншот nicerodds.co.uk)

Согласно опросу Reuters, на премию мира в этом году могут быть также номинированы борцы с изменением климата: экоактивистка Грета Тунберг, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе, движение Fridays for Future.

Другими потенциальными лауреатами являются международные организации, такие как Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Кто еще претендует на Нобелевскую премию

Из-за запрета на разглашение списка кандидатов информации о претендентах на награду не много. К тому же имена ученых часто неизвестны широкой публике.

Помимо премии мира, наиболее обсуждаемой является номинация на Нобелевку среди писателей.

В области литературы в этом году букмекеры прогнозируют самую высокую позицию французскому писателю Мишелю Уэльбеку. За ним следуют кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго и Салман Рушди, на которого в августе было совершено покушение.

В список номинантов также входят Стивен Кинг, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд.

Прогнозы букмекеров на победителя Нобелевской премии по литературе (скриншот nicerodds.co.uk)

Отметим, что на Нобелевскую премию по литературе может претендовать Сергей Жадан. Комитет литературоведческих наук польской Академии наук выдвинул известного украинского писателя на соискание награды.