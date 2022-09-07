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Украинский народ и Зеленский номинированы на премию Сахарова

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Среда 07 сентября 2022 20:10
Украинский народ и Зеленский номинированы на премию Сахарова Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте номинировала всех украинцев и президента Украины Владимира Зеленского на премию Сахарова за свободу мысли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЕНП.

"У нас нет сомнений, что мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить премию Сахарова за свободу мысли", - отметила евродепутат, заместитель председателя группы ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене.

По ее словам, украинцы и Зеленский продолжают каждый день защищать европейские ценности на полях сражений.

Юкнявичене выразила надежду, что эту номинацию поддержат все политические группы в Европарламенте.

Отметим, что премия Сахарова является главной наградой Евросоюза в сфере прав человека. Ее присуждают за свободу мысли. Она была учреждена в 1988 году на честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова.

Члены Европарламента могут выдвигать номинантов на премию в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов парламента, и каждый депутат может поддержать только одну кандидатуру.

Имя лауреата премии объявят в октябре, а церемония награждения пройдет в декабре на пленарном заседании парламента в Страсбурге. Размер премии, присуждаемой Европарламентом, составляет 50 000 евро.

Напомним, в прошлом году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный.

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