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Сьогодні російські війська знову обстріляли Куп'янськ: фото наслідків

Фото: російські війська знову обстріляли Куп'янськ Харківської області 17 лютого (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Військові РФ вкотре обстріляли Куп’янськ Харківської області вночі у п'ятницю, 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 17 лютого близько 00:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали удару по Куп’янську. Пошкоджено приватні домоволодіння.

"За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, у четвер, 16 лютого, росіяни завдали ударів по Харкову та області. Окупанти били по місту ракетами С-300.Під прицілом ворога вкотре опинилися об’єкти інфраструктури. Зафіксовано "прильоти" у двох районах міста - у Київському та Основ'янському. У Київському районі Харкова виявлено частину збитої ракети. Ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 із території Білгородської області РФ.

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