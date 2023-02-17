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Сегодня российские войска снова обстреляли Купянск: фото последствий

Фото: российские войска снова обстреляли Купянск Харьковской области 17 февраля (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военные РФ в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области ночью в пятницу, 17 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 17 февраля около 00:30 военнослужащие ВС РФ нанесли удар по Купянску. Повреждены частные домовладения.

"По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области. Оккупанты били по городу ракетами С-300. Под прицелом врага в очередной раз оказались объекты инфраструктуры. Зафиксированы "прилеты" в двух районах города - в Киевском и Основянском. В Киевском районе Харькова обнаружена часть сбитой ракеты. Враг обстрелял город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

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