Сегодня российские войска снова обстреляли Купянск: фото последствий

По данным следствия, 17 февраля около 00:30 военнослужащие ВС РФ нанесли удар по Купянску. Повреждены частные домовладения.

"По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, россияне нанесли удары по Харькову и области. Оккупанты били по городу ракетами С-300. Под прицелом врага в очередной раз оказались объекты инфраструктуры. Зафиксированы "прилеты" в двух районах города - в Киевском и Основянском. В Киевском районе Харькова обнаружена часть сбитой ракеты. Враг обстрелял город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.