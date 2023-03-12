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Сьогодні росіяни обстріляли Очаків: пошкоджені будинки, зайнялися пожежі (фото)

Фото: окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області 12 березня (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"О 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка", - розповів він.

За його словами, наслідки пошкоджень уточнюються.

"Постраждалих немає", - додав Кім.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, які розташовані неподалік лінії зіткнення та кордону з РФ.

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