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Сегодня россияне обстреляли Очаков: повреждены дома, начались пожары (фото)

Фото: оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области 12 марта (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 марта, российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Начались пожары, повреждены дома и многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В 00:45-00:49 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. Состоялось воспламенение автомобилей, повреждены частные дома, многоэтажка", - рассказал он.

По его словам, последствия уточняются.

"Пострадавших нет", - добавил Ким.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли Херсон и область. В результате атак погибли три человека, еще трое получили ранения.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области, которые расположены недалеко от линии соприкосновения и границы с РФ.

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