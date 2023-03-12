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Росіяни не припиняють обстріли Харківської області: били з артилерії та мінометів

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Харків, Неділя 12 березня 2023 09:36
Росіяни не припиняють обстріли Харківської області: били з артилерії та мінометів Фото: росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Харківської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.

"Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у с. Западне", - розповів він.

За даними очільника регіону, на щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.

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