Сегодня РФ уже успела обстрелять Херсон и область: трое жертв и 5 раненых

Во вторник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Обновлено. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне сбросили на остров, близ села Велетенское Херсонской области, две управляемые авиабомбы.

"В результате атаки россиян пострадали 8 человек: три человека погибли, пятеро - ранены", - добавил он.

"2 мая российские войска произвели обстрел города Херсона и нескольких сел в Белозерской общине региона", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. В частности, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.

"Три жителя области погибли, еще пятеро получили ранения", - добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Херсонской и Олешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, россияне обстреляли Белозерское общество Херсонской области. Под удар попали села Кизомис и Велетенское. Один человек погиб, 4 получили ранения.

Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области. Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.