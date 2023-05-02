Сегодня РФ уже успела обстрелять Херсон и область: трое жертв и 5 раненых
Во вторник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Обновлено. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, россияне сбросили на остров, близ села Велетенское Херсонской области, две управляемые авиабомбы.
"В результате атаки россиян пострадали 8 человек: три человека погибли, пятеро - ранены", - добавил он.
"2 мая российские войска произвели обстрел города Херсона и нескольких сел в Белозерской общине региона", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. В частности, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт.
"Три жителя области погибли, еще пятеро получили ранения", - добавили в ведомстве.
При процессуальном руководстве Херсонской и Олешковской окружных прокуратур начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, россияне обстреляли Белозерское общество Херсонской области. Под удар попали села Кизомис и Велетенское. Один человек погиб, 4 получили ранения.
Напомним, российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области. Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
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