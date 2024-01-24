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Сьогодні між Україною та Росією повинен був відбутись обмін полоненими, - ГУР

Фото: Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 24 січня, між Україною та Росіє повинен був відбутись обмін полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Головного управління розвідки України Андрія Юсова в коментарі "Радіо Свобода".

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - додав Юсов. 

Зокрема речник ГУР відзначив, що інформація Росії про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який зранку впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється. 

Падіння російського літака Іл-76

Сьогодні в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела агентства в Силах оборони розповіли, що повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії почали вигадувати свої "версії". У Міноборони РФ визнали, що літак упав, але нібито "на борту знаходилися 65 полонених українських військовослужбовців", а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Тим часом в Україні закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв. 

 

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