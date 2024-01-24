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Сегодня между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными, - ГУР

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 24 января, между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Главного управления разведки Украины Андрея Юсова в комментарии "Радио Свобода".

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - добавил Юсов.

В частности, спикер ГУР отметил, что информация России о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который утром упал в Белгородской области, проверяется.

Падение российского самолета Ил-76

Сегодня в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники агентства в Силах обороны рассказали, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России начали придумывать свои "версии". В Минобороны РФ признали, что самолет упал, но якобы "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Между тем, в Украине призвали не распространять фейки до официальных заявлений.

 

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