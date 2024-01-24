Сегодня между Украиной и Россией должен был состояться обмен пленными, - ГУР

"Я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", - добавил Юсов.

В частности, спикер ГУР отметил, что информация России о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который утром упал в Белгородской области, проверяется.

Падение российского самолета Ил-76

Сегодня в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Источники агентства в Силах обороны рассказали, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России начали придумывать свои "версии". В Минобороны РФ признали, что самолет упал, но якобы "на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих", а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Между тем, в Украине призвали не распространять фейки до официальных заявлений.