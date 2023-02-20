Сегодня мы не видим, чтобы Китай передавал оружие России, - Зеленский

Презилент Владимир Зеленский лично обращался к руководству Китая с просьбой не оказывать поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства итальянской газете Corriere della Ser.

"Надеюсь, что Пекин придерживается прагматичного подхода, иначе мы рискуем получить Третью мировую войну. Думаю, они это хорошо понимают", - сказал политик.

В то же время Зеленский ответил на вопрос, происходят ли уже поставки в РФ китайского оружия, отметив: "Сегодня мы этого не видим".

По его словам, отношения с Китаем всегда были очень хорошими.

"У нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах каждого, чтобы они не менялись", - добавил президент.