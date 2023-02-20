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Сегодня мы не видим, чтобы Китай передавал оружие России, - Зеленский

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Понедельник 20 февраля 2023 03:16
Сегодня мы не видим, чтобы Китай передавал оружие России, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Презилент Владимир Зеленский лично обращался к руководству Китая с просьбой не оказывать поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства итальянской газете Corriere della Ser.

"Надеюсь, что Пекин придерживается прагматичного подхода, иначе мы рискуем получить Третью мировую войну. Думаю, они это хорошо понимают", - сказал политик.

В то же время Зеленский ответил на вопрос, происходят ли уже поставки в РФ китайского оружия, отметив: "Сегодня мы этого не видим".

По его словам, отношения с Китаем всегда были очень хорошими.

"У нас были интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, и в интересах каждого, чтобы они не менялись", - добавил президент.

Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Китай пересечет "красную линию", если одобрит решение о предоставлении России оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

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