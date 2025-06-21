Сьогодні у Києві частково перекриють важливу розвʼязку: де саме та чому

Нагадаємо, у Києві з 18 червня частково обмежили рух шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської на правому березі Дніпра. Причина - протиаварійні роботи, які триватимуть до кінця 2025 року. Рух обмежуватимуть у два етапи, також проводитимуть роботи на пішохідних ділянках.

Також ми писали, що з 13 червня у столиці частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку Вишгорода через капітальний ремонт. Роботи триватимуть до 6 липня. Рух організовано однією смугою з протилежного боку, обмежено також два з’їзди на Лугову.

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