Сегодня в Киеве частично перекроют важную развязку: где именно и почему

Напомним, в Киеве с 18 июня частично ограничили движение по путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской на правом берегу Днепра. Причина - противоаварийные работы, которые продлятся до конца 2025 года. Движение будут ограничивать в два этапа, также будут проводить работы на пешеходных участках.

Также мы писали, что с 13 июня в столице частично ограничили движение транспорта по улице Богатырской в направлении Вышгорода из-за капитального ремонта. Работы продлятся до 6 июля. Движение организовано по одной полосе с противоположной стороны, ограничено также два съезда на Луговую.

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