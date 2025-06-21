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Сьогодні у Києві частково перекриють важливу розвʼязку: де саме та чому

Субота 21 червня 2025 06:40
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Сьогодні у Києві частково перекриють важливу розвʼязку: де саме та чому Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У суботу, 21 червня, в Києві частково обмежать рух транспорту на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Повідомляється, що обмеження діятимуть із 8:00 до 21:00 - у цей час дорожники КП ШЕУ Деснянського району укладатимуть верхній шар асфальтобетону.

Сьогодні у Києві частково перекриють важливу розвʼязку: де саме та чому
Схема обмеження руху транспорту на розвʼязці проспекту Червоної Калини та вулиці Сержа Лифаря (інфографіка КК "Київавтодор")

У "Київавтодорі" закликали водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень і перепросили за тимчасові незручності. Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, у Києві з 18 червня частково обмежили рух шляхопроводом на перетині вулиць Михайла Бойчука та Саперно-Слобідської на правому березі Дніпра. Причина - протиаварійні роботи, які триватимуть до кінця 2025 року. Рух обмежуватимуть у два етапи, також проводитимуть роботи на пішохідних ділянках.

Також ми писали, що з 13 червня у столиці частково обмежили рух транспорту вулицею Богатирською у напрямку Вишгорода через капітальний ремонт. Роботи триватимуть до 6 липня. Рух організовано однією смугою з протилежного боку, обмежено також два з’їзди на Лугову.

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