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Сегодня в Киеве частично перекроют важную развязку: где именно и почему

Суббота 21 июня 2025 06:40
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Сегодня в Киеве частично перекроют важную развязку: где именно и почему Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В субботу, 21 июня, в Киеве частично ограничат движение транспорта на развязке проспекта Красной Калины и улицы Сержа Лифаря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Сообщается, что ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 - в это время дорожники КП ДЭУ Деснянского района будут укладывать верхний слой асфальтобетона.

Сегодня в Киеве частично перекроют важную развязку: где именно и почему
Схема ограничения движения транспорта на развязке проспекта Красной Калины и улицы Сержа Лифаря (инфографика КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" призвали водителей планировать маршруты с учетом ограничений и принесли извинения за временные неудобства. Работы будут проводить при благоприятных погодных условиях.

Напомним, в Киеве с 18 июня частично ограничили движение по путепроводу на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской на правом берегу Днепра. Причина - противоаварийные работы, которые продлятся до конца 2025 года. Движение будут ограничивать в два этапа, также будут проводить работы на пешеходных участках.

Также мы писали, что с 13 июня в столице частично ограничили движение транспорта по улице Богатырской в направлении Вышгорода из-за капитального ремонта. Работы продлятся до 6 июля. Движение организовано по одной полосе с противоположной стороны, ограничено также два съезда на Луговую.

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