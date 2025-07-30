Сьогодні - День дружби: що обов'язково треба зробити і як привітати близьких

Сьогодні, 30 липня, світ відзначає Міжнародний день дружби. Це свято, засноване Організацією Об'єднаних Націй, покликане нагадати про важливість дружби між людьми, країнами та культурами.

РБК-Україна розповідає про історію цього свята і що обов'язково треба зробити цього дня.

Міжнародний день дружби: історія свята

Ідея відзначати День дружби народилася не в кабінетах дипломатів, а серед простих людей.

Вважається, що перші спроби створити таке свято з'явилися у Парагваї ще в 1958 році, де запропонували запровадити "Всесвітній день дружби". Згодом ініціативу підтримали інші країни Латинської Америки та Азії, адже вона відповідала прагненню людей до миру та взаєморозуміння після руйнівних світових воєн.

Усвідомлюючи важливість дружби як основи для зміцнення зв'язків між народами, Організація Об'єднаних Націй офіційно проголосила 30 липня Міжнародним днем дружби у 2011 році.

Мета була амбітною: сприяти повазі до різноманіття, миру та взаєморозумінню між різними культурами, країнами та окремими людьми.

ООН підкреслила, що дружба між народами та окремими особами може надихнути на мирні зусилля та побудувати мости між спільнотами, які дотримуються різного розмаїття.

Це свято стало потужним нагадуванням, що навіть у найскладніші часи людські стосунки можуть бути джерелом надії та підтримки.

30 липня відзначають Міжнародний день дружби (фото: Freepik)

Що обов'язково треба зробити у День дружби

Міжнародний день дружби - це не просто формальна дата, а чудова нагода перетворити добрі наміри на реальні дії. У сучасному світі, де ми часто потопаємо у віртуальному спілкуванні, важливо відновити справжні, живі зв'язки.

Ось що обов'язково треба зробити сьогодні, щоб зміцнити ці дорогоцінні стосунки.

Перш за все, зв'яжіться зі своїми друзями. Неважливо, наскільки давно ви не спілкувалися, - навіть короткий телефонний дзвінок, відеочат чи просте повідомлення може запалити іскру старих почуттів. Розкажіть їм, як сильно ви їх цінуєте, і як багато вони значать у вашому житті. Пам'ятайте, що найпростіші жести вдячності часто є найсильнішими.

Якщо є можливість, проведіть час разом. Це може бути спільна кава, неспішна прогулянка парком, похід у кіно, або просто щира розмова за чашкою чаю. Живе спілкування, сміх і можливість розділити емоції - це те, що по-справжньому живить дружбу. Не відкладайте ці моменти "на потім", адже саме вони формують найяскравіші спогади.

Обов'язково висловіть щиру подяку. Подумайте, за що саме ви вдячні кожному зі своїх друзів. Можливо, це була підтримка у важкий момент, щира порада, або просто їхня присутність у вашому житті. Сказані вголос слова вдячності мають неймовірну силу і здатні зміцнити будь-які стосунки.

Насамкінець, сплануйте щось спільне на майбутнє. Це може бути невелика подорож, спільний візит на концерт чи спортивну подію, або ж просто домовленість про регулярні зустрічі. Спільні плани та очікування нових пригод дарують дружбі перспективу і наповнюють її новими сенсами.

Пам'ятайте, що дружба - це живий організм, який вимагає уваги та зусиль, але її плоди - це нескінченна підтримка, радість та сенс, що роблять наше життя по-справжньому повноцінним.

30 липня відзначають Міжнародний день дружби (фото: Freepik)

30 коротких та щирих SMS-привітань з Днем дружби

Зі святом, друже! Ціную кожен момент з тобою. Дякую за твою дружбу! Зі святом! З Днем дружби! Нехай наша дружба міцнішає! Вітаю з Днем дружби! Дякую, що ти є. Дякую за підтримку! З Днем дружби! Радію, що в моєму житті є ти. Зі святом, друже! Гарна дружба - це рідкість. Дякую, що ти є. З Днем дружби! Нехай у нас завжди буде час один для одного. Ти - не просто друг, ти - частина мого світу. Відстані не страшні, коли дружба справжня. Обіймаю! З Днем дружби, дорогий друже! Обіймаю міцно! Нехай наша дружба буде вічною! Зі святом! З Днем дружби! Ти робиш моє життя кращим. Завжди поруч! Зі святом дружби! Ти найкращий (найкраща)! З Днем дружби! Наша дружба - це сила! Вітаю! Зі святом! Будь щасливий, друже! З Днем дружби! Нехай всі твої мрії збуваються. Ти - моє натхнення! Зі святом дружби! Друзі - це сім’я, яку обираєш сам. І я радий, що обрав тебе. Завдяки тобі я не боюсь бути собою. Дякую! Ти завжди знаєш, як підтримати. Ціную це! Щастя - мати тебе поруч у житті. З Днем дружби! Зі святом! Дружба з тобою - як тепла кава в дощовий день. Нехай у твоєму житті буде стільки радості, скільки ти приносиш мені! Іноді не треба слів. Але сьогодні скажу: люблю тебе, друже. Ти - та людина, з якою все простіше. З Днем дружби! Знаєш, чому мені пощастило? Бо в мене є ти! Дякую, що можу бути собою поруч із тобою. З Днем дружби! Дякую, що завжди знаходиш час і правильні слова.

30 липня відзначають Міжнародний день дружби (фото: Freepik)