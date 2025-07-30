Сегодня - День дружбы: что обязательно надо сделать и как поздравить близких

Сегодня, 30 июля, мир отмечает Международный день дружбы. Этот праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций, призван напомнить о важности дружбы между людьми, странами и культурами.

РБК-Украина рассказывает об истории этого праздника и что обязательно надо сделать в этот день.

Международный день дружбы: история праздника

Идея отмечать День дружбы родилась не в кабинетах дипломатов, а среди простых людей.

Считается, что первые попытки создать такой праздник появились в Парагвае еще в 1958 году, где предложили ввести "Всемирный день дружбы". Впоследствии инициативу поддержали другие страны Латинской Америки и Азии, ведь она отвечала стремлению людей к миру и взаимопониманию после разрушительных мировых войн.

Осознавая важность дружбы как основы для укрепления связей между народами, Организация Объединенных Наций официально провозгласила 30 июля Международным днем дружбы в 2011 году.

Цель была амбициозной: способствовать уважению к многообразию, миру и взаимопониманию между различными культурами, странами и отдельными людьми.

ООН подчеркнула, что дружба между народами и отдельными людьми может вдохновить на мирные усилия и построить мосты между сообществами, которые придерживаются разного разнообразия.

Этот праздник стал мощным напоминанием, что даже в самые сложные времена человеческие отношения могут быть источником надежды и поддержки.

30 июля отмечают Международный день дружбы (фото: Freepik)

Что обязательно надо сделать в День дружбы

Международный день дружбы - это не просто формальная дата, а прекрасная возможность превратить добрые намерения в реальные действия. В современном мире, где мы часто утопаем в виртуальном общении, важно восстановить настоящие, живые связи.

Вот что обязательно надо сделать сегодня, чтобы укрепить эти драгоценные отношения.

Прежде всего, свяжитесь со своими друзьями. Неважно, насколько давно вы не общались, - даже короткий телефонный звонок, видеочат или простое сообщение может зажечь искру старых чувств. Расскажите им, как сильно вы их цените, и как много они значат в вашей жизни. Помните, что самые простые жесты благодарности часто являются самыми сильными.

Если есть возможность, проведите время вместе. Это может быть совместный кофе, неспешная прогулка по парку, поход в кино, или просто искренний разговор за чашкой чая. Живое общение, смех и возможность разделить эмоции - это то, что по-настоящему питает дружбу. Не откладывайте эти моменты "на потом", ведь именно они формируют самые яркие воспоминания.

Обязательно выразите искреннюю благодарность. Подумайте, за что именно вы благодарны каждому из своих друзей. Возможно, это была поддержка в трудный момент, искренний совет, или просто их присутствие в вашей жизни. Сказанные вслух слова благодарности имеют невероятную силу и способны укрепить любые отношения.

Наконец, спланируйте что-то общее на будущее. Это может быть небольшое путешествие, совместный визит на концерт или спортивное событие, или же просто договоренность о регулярных встречах. Совместные планы и ожидание новых приключений дарят дружбе перспективу и наполняют ее новыми смыслами.

Помните, что дружба - это живой организм, который требует внимания и усилий, но ее плоды - это бесконечная поддержка, радость и смысл, которые делают нашу жизнь по-настоящему полноценной.

30 июля отмечают Международный день дружбы (фото: Freepik)

30 коротких и искренних SMS-поздравлений с Днем дружбы

С праздником, друг! Ценю каждый момент с тобой. Спасибо за твою дружбу! С праздником! С Днем дружбы! Пусть наша дружба крепнет! Поздравляю с Днем дружбы! Спасибо, что ты есть. Спасибо за поддержку! С Днем дружбы! Радуюсь, что в моей жизни есть ты. С праздником, друг! Хорошая дружба - это редкость. Спасибо, что ты есть. С Днем дружбы! Пусть у нас всегда будет время друг для друга. Ты - не просто друг, ты - часть моего мира. Расстояния не страшны, когда дружба настоящая. Обнимаю! С Днем дружбы, дорогой друг! Обнимаю крепко! Пусть наша дружба будет вечной! С праздником! С Днем дружбы! Ты делаешь мою жизнь лучше. Всегда рядом! С праздником дружбы! Ты самый лучший (самая лучшая)! С Днем дружбы! Наша дружба - это сила! Поздравляю! С праздником! Будь счастлив, друг! С Днем дружбы! Пусть все твои мечты сбываются. Ты - мое вдохновение! С праздником дружбы! Друзья - это семья, которую выбираешь сам. И я рад, что выбрал тебя. Благодаря тебе я не боюсь быть собой. Спасибо! Ты всегда знаешь, как поддержать меня. Я ценю это! Счастье - иметь тебя рядом в жизни. С Днем дружбы! С праздником! Дружба с тобой - как теплый кофе в дождливый день. Пусть в твоей жизни будет столько радости, сколько ты приносишь мне! Иногда не надо слов. Но сегодня скажу: люблю тебя, друг. Ты - тот человек, с которым все проще. С Днем дружбы! Знаешь, почему мне повезло? Потому что у меня есть ты! Спасибо, что могу быть собой рядом с тобой. С Днем дружбы! Спасибо, что всегда находишь время и правильные слова.

30 июля отмечают Международный день дружбы (фото: Freepik)